Positano, distanti ma uniti: gli auguri dei piccoli dell’istituto “L. Porzio” alla maestra Carolina Gargiulo

Un compleanno speciale a Positano

Per festeggiare la maestra Carolina Gargiulo, i bambini dell’infanzia dell’Istituto “L. Porzio” di Positano hanno realizzato questo simpatico video messaggio di auguri. Una sorpresa per la dolce maestra che le mamme hanno organizzato con proiezione durante la sua lezione a distanza.

Un gesto di vicinanza in questo difficile momento che ci vede uniti ma distanti. L’immagine di una scuola che resta presente nella nostra quotidianità nell’attesa di ritornare al necessario contatto con le insegnanti.

Auguri maestra Carolina e grazie per la guida che sei stata per noi e per i nostri bimbi in questi tempi bui.

Le mamme dei “Fiorellini”