Positano, Delia Paciello da Delietta Gol a Villa Gabrisa per un programma sul turismo e food

Delia Paciello la giornalista del Napoli più amata in Campania e food blogger a Villa Gabrisa a Positano per un programma su turismo e food. Delia Paciello, che fuori dagli eventi istituzionali si tiene lontana da occhi indiscreti. Grande successo televisivo con Delietta Gol su Tele A, visibile in diverse regioni d’Italia: un format originale che unisce sorrisi e informazione sportiva. Ma fin dai suoi esordi è sempre stata molto amata dal pubblico per la sua solarità, la spontaneità e la preparazione, oltre che la bellezza.

E così che Delia è diventata la giornalista più amata della Campania e non solo, votata anche attraverso un sondaggio online de Il Mattino come telegiornalista del Napoli preferita. Una passione per il calcio che le appartiene da sempre, ma grande professionalità e versatilità: l’abbiamo vista in passato anche in programmi di attualità ed ha sempre lasciato il segno. Spesso in collegamento dallo stadio San Paolo per Sportitalia aspetta con ansia la ripresa del campionato per tornare a parlare di calcio. Ma intanto si tiene impegnata con Delietta Home, un format che tratta argomenti di attualità, politica, e temi sociali durante l’emergenza coronavirus e leggiamo spesso i suoi articoli. E noi siamo riusciti a raggiungerla cercando di svelarvi qualche curiosità su colei che è stata definita reginetta della tivù campana.