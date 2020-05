Positano, Costiera amalfitana. Al via la sostituzione dei contatori elettronici obsoleti a partire dall’8 giugno. L’amministrazione comunale di Via Pasitea ricorda che gli addetti saranno muniti di tesserino identificativo, dunque i cittadini sono invitati a non firmare alcun contratto né effettuare pagamenti, onde evitare truffe da parte di falsi addetti.