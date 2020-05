Positano, il cordoglio di Mariarosaria Terminiello per la perdita di sua zia Maria

Positano, Costiera amalfitana.

Ricorderò sempre il tuo dolce sorriso, sei sempre stata per me, per il mio papà e per tutti noi un punto di riferimento. Adesso sei in paradiso accanto al nonno e alla nonna. Ti voglio bene zia.

Questo il ricordo di Mariarosaria Terminiello, la positanese che esprime tutto il suo dolore per la perdita della sua cara zia Maria Terminiello, scomparsa ieri, 10 maggio. I funerali, ricordiamo, si terranno oggi in forma privata a causa dell’emergenza sanitaria in corso e per le disposizioni ministeriali.

Rinnoviamo i sentimenti di cordoglio per la perdita della sig.ra Maria.