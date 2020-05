Positano. Continua il lavoro per la segnaletica orizzontale. A Positano, in Costiera Amalfitana, oramai dall’inizio della fase due dopo l’emergenza sanitaria del coronavirus, hanno ripreso senza sosta i lavori per la segnaletica orizzontale. Sembrerebbe che a Santa Caterina, nella zona in cui si trovava da anni una piazzola di sosta, questa sia appunto stata eliminata per far posto alle strisce blu.