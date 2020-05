Positano, consegnati quasi 200 buoni spesa. De Lucia: “Settimana prossima in arrivo i pacchi alimentari”

Positano, Costiera amalfitana. Si è conclusa ieri la consegna dei buoni spesa per il mese di giugno, per i cittadini che ne hanno fatto richiesta. I fondi utilizzati provengono dalle donazioni di privati cittadini ed aziende, a cui il comune ha integrato una somma dal bilancio comunale.

L’ufficio dei servizi sociali ha valutato ed accolto circa 180 richieste. Dalla prossima settimana inoltre – come dice il sindaco Michele De Lucia -, i volontari della protezione civile comunale inizieranno la distribuzione dei pacchi alimentari per i cittadini bisognosi, grazie ai generi di prima necessità donati da Amalfitana Gas, azienda vinicola Bellaria, star frutta positano, che ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso il nostro paese.