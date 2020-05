Positano, conclusa la consegna a domicilio delle mascherine. Il sindaco De Lucia: “Un enorme grazie ai ragazzi della Protezione Civile”

Il sindaco di Positano, Michele De Lucia, ha appena comunicato che è stata completata la distribuzione delle mascherine su tutto il territorio comunale. Attraverso il post pubblicato su Facebook, il primo cittadino ha colto l’occasione per fare un ringraziamento a quanti si sono adoperati in questi giorni. “Oggi si è conclusa la consegna a domicilio delle mascherine fornite dalla regione – ha scritto De Lucia – Un enorme grazie ai ragazzi della protezione civile di Positano che, coordinati dall’assessore Raffaele Guarracino e con l’aiuto del consigliere Giuseppe Milano, hanno dedicato tutto il week end per far avere le mascherine ai cittadini nel più breve tempo possibile, battendo a tappeto tutte le zone di Positano; le mascherine sono state ritirate il 01 maggio dal consigliere Beniamino D’urso che, nonostante il giorno festivo trascorso in fila in auto, ha consentito che oggi, 4 maggio, tutte le famiglie abbiano i dispositivi di protezione”. Il sindaco chiede ai concittadini, di comunicare eventuali consegne non avvenute: “Qualora i cittadini non abbiamo ricevuto il kit, li invito a contattare gli uffici del comune per le verifiche del caso.”