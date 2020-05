Positano. Il comunicato dei ristoratori in esclusiva: “Ecco perché siamo ancora chiusi”.

Illustri concittadini di Positano, della Costiera Amalfitana, della Campania,

Inutile ripeterci che la pandemia di Covid-19 ha radicalmente cambiato le nostre abitudini, i nostri costumi, i nostri modi di vivere e pensare.

Come rappresentanti di uno dei settori più colpiti, la ristorazione, noi operatori di Positano ci siamo subito riuniti, sin da fine Marzo, a formare una nuova associazione di categoria, al fine di pensare, ripensare e reinventare il nostro settore, all’insegna della massima sicurezza verso i nostri clienti, i nostri dipendenti e noi stessi. Abbiamo riunito le nostre forze, partecipato alle riunioni della Regione, comunicato agli enti locali e nazionali le nostre preoccupazioni per il nostro futuro, fornendo costantemente spunti e indicazioni.

Abbiamo recepito le indicazioni contenute nel DPCM 17.05.2020, nelle ordinanze regionali n. 48 del 17.05.2020 e n.49 del 20.05.2020 e nei diversi protocolli di sicurezza elaborati da INAIL e Regione Campania e abbiamo accolto con piacere lo spiraglio alle nuove aperture e ad un nuovo inizio per Positano. Tuttavia, all’atto pratico, abbiamo dovuto però riscontrare delle oggettive limitazioni operative, che si scontrano con le precipue caratteristiche dei nostri storici locali e del nostro modo di intendere ristorazione e sicurezza. Allo stato attuale, i protocolli vigenti non ci permettono, pur volendo, di riaprire in totale serenità per i nostri collaboratori e per i nostri clienti.

Non per questo ci fermiamo, chiaramente. Come noi, continua a lavorare anche il Coordinamento delle Strutture Ricettive di Positano, a rappresentanza degli interessi di un altro settore cardine della accoglienza turistica. Insieme, continuiamo costantemente a combattere e a rappresentare Positano nelle sedi adeguate, per trovare le soluzioni più adeguate a contemperare le diverse esigenze di sicurezza e di ripresa economica delle nostre attività e, di riflesso, del nostro stupendo Paese.

Associazione dei Ristoratori di Positano