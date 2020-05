Positano. Cominciati i lavori in Via Positanesi d’America. Dopo tanti anni, da qualche giorno sono cominciati i lavori di rifacimento della pavimentazione di Via Positanesi d’America, dalla Spiaggia Grande a Fornillo. Si tratta sicuramente di una delle passeggiate più belle della Costiera Amalfitana e del mondoSi spera che questi finiscano al più presto, in modo che per giugno cominci la stagione turistica.