Positano, come possono cambiare le cose in poche ore: gli imprenditori Elio Rispoli e Lulù Fiorentino ripartono!

Come possono cambiare le cose nel giro di poche ore. Dalle proteste (giustificate) dell’associazione ristoratori alle riaperture. Positano, fino a pochi giorni fa, vedeva pochissime attività aperte, mentre nei prossimi giorni le cose cambieranno: nell’arco di 48 ore, infatti, due pilastri dell’imprenditoria positanese, Elio Rispoli e Lulù Fiorentino hanno ripreso le redini in mano delle loro imprese, prevedendo già l’assunzione di decine di dipendenti, aprendo in tempi record il primo ristorante (La Buca di Bacco) ed il primo bar sulla spiaggia, oltre che primo stabilimento balneare.

Non è tutto. Ripartiranno a breve, infatti, anche l’Hotel Posa Posa di Positano (entro la prima metà di giugno) e, quindi, il ristorante Mirage.

Notizie assolutamente positive, che fanno ben sperare per le prossime settimane. Positano sta ripartendo e lo sta facendo concretamente. Difatti, la perla della Divina è stata la prima località in Campania a rendere fruibili le spiagge, che difatti non ha mai chiuso. Insomma,