Positano, Claudio Apuzzo sta vincendo la sua battaglia: “Non bisogna avere paura” – VIDEO

Positano. Abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il grande Claudio Apuzzo, un personaggio apprezzato e stimato da tutti che sta lottando contro un male tremendo e lo sta facendo con la forza e la dignità che lo contraddistinguono.

Una grande persona, che è soprattutto un grande combattente: “Ora è tutto sotto controllo, va tutto bene, alla grande – ha dichiarato – Al massimo credo che per luglio saremo pronti a combattere di nuovo. Ho avuto tanti amici vicino, non solo positanesi, ringrazio tutti. Consiglio a tutti quelli che hanno problemi come il mio di ragionare: è tutto un discorso di testa. Se si usa la testa, come va usata, nulla ti può far temere altre cose. Mai avere paura, appena ti abbatti rimani fregato”.