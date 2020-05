Positano. Ciao “Gigino” , il saluto di Antonio Cioffi a Luigi Cipriano, cuore generoso di Fornillo

Ciao “Gigino ” fornillo perde una grande persona, buona, brava e sempre disponibile in tutto ( sopratutto se c’era un problema elettrico nella nostra cappella ). La nostra bella Santa Margherita ti apra le porte del paradiso e ti accompagni al trono dell’Altissimo. Alla mia collaboratrice la moglie Lucrezia, alla figlia, ai figli e ai familiari un abbraccio 🤗 grande (anche se nn potremmo partecipare fisicamente), in comunione spirituale sono unito a tutti voi. “ ti accolga il coro degli angeli…e tu possa godere il riposo Eterno in Paradiso. Buon ritorno alla Casa del Padre.

Foto pre covid