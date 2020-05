Positano. Ci scrivono dalla Svizzera “Ero qui nel 1972, qualcuno ricorda la casa di mia zia Ester e Vincenzo Avallone?”

Positano, Costiera amalfitana. Una mail dall’estero che riceviamo e pubblichiamo.

Buongiorno avrei da chiedervi un favore se possibile io avevo una una pro zia a Positano che viveva in riva al mare vicino alle barche dei pescatori e vivevano in 2 locali con una piccola terazza sotto c’era un negozio di commestibili io ero stato in visita nel 1972 Lei si chiammava Ester e lui Vincenzo Avallone credo mi piacerebbe sapere cosa vi è dell appartamento e chi fosse il nuovo prprietario.Grazie per eventuale risposta Franco Lazzarotto Bellinzona (Svizzera)

Grazie

Chi lo sa mandi una mail a direttore@positanonews.it