Positano. Chi è aperto? Alberghi funzionanti, ristoranti solo uno a tavolo, nessun bar, tante boutique. La situazione della perla della Costiera amalfitana è questa. Riceviamo decine di telefonate, ma vi invitiamo a leggere Positanonews che è l’unico giornale di Positano , primo in Costa d’ Amalfi e Sorrento, ci occupiamo di tutta la Campania , ma basta andare nelle news Costiera amalfitana o scorrere nella sezione città cliccare Positano e vedere le news. Forse è l’incredulità, ma tantissime persone ci telefonano, oltre a mandare messaggi. Dunque ad oggi la situazione è questa. Ci sono vari alberghi aperti e funzionanti: Hotel Casa Albertina, Hotel Pasitea, Hotel Conca d’Oro, Hotel Flavio Gioia. Gli alberghi vi renderanno l’accoglienza sicuramente confortevole e non vi faranno mancare nulla, il paese, che è Covid free, anzi non ha mai avuto un caso positivo al coronavirus covid-19, uno dei pochi posti in Europa senza nessun contagio, dopo essersi chiuso per proteggersi ci sta mettendo un pò per riaprirsi dal lockdown, ma è stupendo venire a Positano, forse il miglior momento di sempre da mezzo secolo a questa parte. In questo momento Positano è più bella che mai, e non è per un modo di dire. Niente traffico, niente caos, mare pulitissimo, cristallino, spettacolare passeggiare per il paese fino a Nocelle verso il Sentiero degli Dei, si può andare a mare, fare tutto quello che è consentito dalle ordinanze insomma. Vi è un solo ristorante aperto a tavolo, C’era Una volta, nessun bar, tante boutique, ma funzionano da asporto La Taverna del Leone e Da Anna, alimentari aperti e tantissime boutique dai colori sfavillanti. I parcheggi funzionano regolarmente, Mandara e Di Gennaro, c’è un distributore di benzina funzionante. A pochi minuti di macchina si può andare nella vicinissima Praiano dove ci sono altri ristoranti aperti, o verso la provincia di Napoli a Piano di Sorrento dove tutto è aperto, centinaia di negozi, ristoranti, bar e servizi, dunque venire a Positano ora si può anzi. Per sabato è prevista l’apertura della Buca di Bacco, prima della metà di giugno anche gli stabilimenti balneari e altri bar, le aperture saranno pubblicate in tempo reale da Positanonews.

Non telefonateci per questo, anche se ci fa piacere rispondere ai lettori, leggeteci, mandate mail se volete di un messaggio ai positanesi, direttore@positanonews.it