Positano centro turistico e artistico internazionale. Tornare al 1964,

Positano ( Salerno). Una “perla” eccezionale di Daniele Esposito che ci sorprende ed emoziona, cose da positanesi nell’anima, cittadini del mondo, forse fra le tante accezioni Positano, per la sua storia, potrebbe essere la città dell’arte in Costiera amalfitana e soprattutto ora, dopo la pausa forzata da coronavirus covid-19 si potrebbe ripensare a un modello di turismo guardando alle nostre radici. Dalla collezione di Daniele Esposito

Chi sa riconosce ed apprezzare la bellezza delle cose, è perché conosce il significato della parola Cultura e ne comprende l’importanza. Ed è per questo che gli riesce di vedere e comprendere fino in fondo, l’immenso valore di certe bellezze che solo Positano sa offrire. Bellezze che invece oggi per tanti suoi abitanti e non solo, sono addirittura considerati dei difetti. Solo perché non conoscono l’importanza della Cultura e quindi riconoscere la vera bellezza di Positano e del suo immenso patrimonio storico, paesaggistico e Culturale, e che molto probabilmente mai conosceranno. L’ignoranza porta a soffocare e rinnegare tutto quello che non è comprensibile, perché si ha paura di non esserne all’altezza e quindi di controllarlo. E la Cultura invece è Libertà!