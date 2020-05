Positano. Casola “Prima messa si faccia alla Chiesa Madre per ringraziare Madonna, San Vito e San Giuseppe. Li può andare più gente”

Positano, Costiera amalfitana. La prima messa si faccia alla Chiesa Madre Santa Maria Assunta , è l’appello che fa Vito Casola presidente di Posidonia , imprenditore e credente. Sembra che ci sia l’intenzione di fare la prima messa consentita dopo i divieti del Governo per contenere il Coronavirus Covid-19 nella Chiesa del Rosario ai Mulini , ma per il distanziamento sociale potrebbero partecipare pochissime persone, allora da qui l’appello di Vito a don Giulio Caldiero “Nella Chiesa Madre abbiamo i nostri patroni la Madonna, San Vito, San Giuseppe e tutti i santi ai quali ci siamo affidati , per ringraziarli dal superamento di questa fase della pandemia, ma anche per consentire la partecipazione di più persone , nel rispetto del distanziamento sociale.” Sono diversi che vorrebbero la messa nella Chiesa Madre dove, nel rispetto del distanziamento sociale, potrebbero partecipare, anche all’esterno della piazza, più persone. Che i positanesi siano maturi lo hanno dimostrato in questo periodo così duro e la nostra Madonna, la “mamma” di Positano, ci ha protetto e ci aiuterà portandoci per mano nella difficile fase 2 che ci aspetta. Ce la faremo con l’aiuto di Dio e la solidarietà che tutto il paese ha dimostrato in questo periodo.