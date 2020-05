Positano. Caos Sita, il distanziamento sociale all’interno degli autobus lascia centinaia di persone a terra

Positano, costiera amalfitana. Con l’arrivo del caldo e la fine del lockdown aumentano le persone presenti in costiera amalfitana che utilizzano gli autobus della Sita per gli spostamenti. Ma le regole di distanziamento sociale non consentono ai pullman di trasportare più di 20 persone a corsa con la conseguenza di dover lasciare in tanti per strada ad attendere l’autobus successivo senza la certezza di poter comunque salire a bordo. Nella giornata di oggi tra la Sponda ed Arienzo è stato un vero e proprio inferno, con centinaia di persone lasciate a terra. Un problema che va affrontato seriamente ed anche in modo urgente perché con i mesi caldi le persone che necessiteranno di spostarsi con la Sita saranno sempre di più ed aumenteranno in maniera esponenziale con l’auspicato ritorno del turismo. Non si può giocare con la salute delle persone e sarebbe indispensabile predisporre delle corse aggiuntive in modo particolare negli orari di punta e durante il fine settimana, ma anche nei giorni infrasettimanali le corse ad oggi presenti non saranno sufficienti per garantire il trasporto sicuro dei passeggeri e saranno sempre di più le persone, anche residenti, ad essere lasciate a piedi. Il problema non riguarda ovviamente solo Positano, ma situazioni simili si stanno vivendo anche ad Agerola – per la presenza del Sentiero degli Dei – ed a Marina del Cantone. Ma sono scene che purtroppo riguarderanno l’intera costiera amalfitana. Auspichiamo che al più presto si possa ottenere un potenziamento delle corse della Sita immaginando anche partenze non solo da Amalfi e Sorrento con il rischio di arrivare a Positano con l’autobus già al massimo della capienza consentita, ma magari predisporre anche delle partenze direttamente da Positano venendo incontro alle esigenze del paese.