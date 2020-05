Positano, buone notizie: tutti negativi i tamponi effettuati!

Una bellissima notizia di pochissimi minuti fa. Sono tutti negativi i tamponi effettuati nei giorni scorsi a Positano. Come da noi documentato ampiamente, il giorno 22 maggio sono stati effettuati oltre 200 tamponi in via Pasitea, dalle ore 9,30 circa fino alle ore 12.

Il tutto faceva parte del progetto legato allo screening in Costiera Amalfitana di tutte le categorie a rischio, ovvero, operatori turistici, personale di pubblica utilità a sostegno dell’emergenza, le associazioni di volontariato a sostegno dell’emergenza, gli operatori ecologici e del trasporto pubblico, gli operatori per la vendita e la distribuzione dei beni di prima necessità e tutte le imprese. Insomma, tutti coloro che hanno continuato a lavorare esponendosi al rischio di un eventuale contagio durante la fase del lockdown.

Come potete vedere dalla nostra foto esclusiva, erano stati tantissimi i cittadini sottoposti al test, appunto, oltre 200. Test che, ricordiamo, comprendeva anche il Comune di Praiano. In totale, sono stati effettuati in Costiera amalfitana oltre 2100 tamponi, tra i Comuni di Amalfi, Furore, Atrani, Ravello, Scala, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Tramoni e appunto Praiano e Positano.

Ancora una volta vogliamo elogiare l’operato dei sanitari, di tutti gli addetti che hanno fatto sì che il tutto potesse avvenire in piena sicurezza.