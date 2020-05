Positano. Il bar Buca di Bacco riapre. Il Comune riapra i servizi

Positano, Costiera amalfitana. Non è aperto nessun ristorante, salvo due da asporto, ma arrivano centinaia di persone da tutta la Campania riversandosi in spiaggia senza alcun tipo di servizio, neanche igienico. Da più parti ci giungono richieste di controlli e servizi. A Positano finora non ci sono state le calche di Atrani o Maiori, ma per non arrivare a chiudere le spiagge, negandole anche ai residenti, occorre che ci si regoli, almeno con avvisi, che inviino a rispettare i due metri in spiaggia, i bagni pubblici aperti, anche per i positanesi, visto che le spiagge sono fruibili e i negozi aperti. Un paese intero senza bar, dove tutti i comuni oramai hanno aperto, è inaccettabile, soprattutto in spiaggia. La buona notizia viene dal privato, Elio Rispoli da sabato riaprirà il bar Buca di Bacco e assumerà quasi tutti i dipendenti, onore e merito all’imprenditore. È ora che il paese si prepari alla ripresa. Anche i servizi pubblici devono essere pronti. Mentre l’interno Positano ha sopperito bene al servizio con l’Amalfi mobility lo stesso non si può dire per la SITA per Amalfi e Sorrento troppo poche le corse con le norme di contenimento del coronavirus covid-19 non è facile gestire. Controlli poi al Sentiero degli Dei e pensare anche a una postazione sanitaria in spiaggia non dimenticare le spiagge libere che vanno ai cittadini, ma darsi da fare e subito.