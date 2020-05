Positano. Auguri a Giulio Mandara per i suoi 50 anni… in quarantena

Positano, costiera amalfitana. Oggi Giulio Mandara compie 50 anni festeggiati, come tanti in questi lunghi giorni di quarantena, alla sola presenza della famiglia rimandando il brindisi con i tanti amici a quando sarà possibile farlo. A ricordare questo giorno qualcuno ha voluto appendere uno striscione sul Garage Mandara con la scritta: “Auguri XXL”. Anche noi della redazione di Positanonews vogliamo unirci al coro di auguri per Giulio e lo facciamo alla nostra maniera, ovvero con un articolo che possa fargli arrivare tutto il nostro affetto e rendere speciale questo compleanno in quarantena. Augurissimi Giulio.