Positano. Attacco dell’ex sindaco Marrone “Banchina ancora senza pavimentazione difficoltà ad atterrare per l’elisoccorso”

Positano ( Salerno ) “Siamo ancora nella fase 1…… Banchina ancora senza pavimentazione difficolta’ ad atterrare per l’elisoccorso.” Così interviene l’ex sindaco Domenico Marrone a proposito del molo della perla della Costiera amalfitana usato anche per elisoccorso. Ieri, in diretta, Positanonews ha seguito le operazioni dell’elicottero che è atterrato ed è ripartito dallo spigolo per intervenire poi su Sentiero degli Dei, frequentato già da centinaia di escursionisti da Agerola e Amalfi verso Positano e Praiano. L’elicottero è stato davvero in difficoltà, il molo è totalmente abbandonato a se stesso, vi è comunque l’atavico problema della competenza della Regione Campania che fa e disfa a suo piacimento ed interviene come meglio gli aggrada espropriando di fatto i positanesi dalla gestione anche delle stesse vie del mare che vengono spesso solo subite. Quando vi sarà l’interesse economico interverranno, intanto ci lasciano in queste condizioni.