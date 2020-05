Positano, ass. Guida: “Nessuna azienda ha ricevuto prestiti dallo Stato, decreti attuativi ancora in attesa”

Abbiamo ascoltato l’assessore al Comune di Positano, Giuseppe Guida, il quale, dalla sua esperienza di commercialista, ci ha rivelato qualcosa di davvero preoccupante. A suo dire, nessuna azienda pare abbia ricevuto ancora i famosi prestiti promessi dallo Stato e di tutte le misure fatte, i decreti attuativi sono ancora in attesa. E’ difatti, una vera e propria giungla capire come muoversi.

C”i sono ancora tantissime persone che non hanno ricevuto neanche il bonus di 600 euro e le casse integrazioni sono ancora bloccate. Oltretutto, non c’è ancora nessun riferimento ai lavoratori stagionali, i quali – come abbiamo più volte documentato – sono in grandissima difficoltà e la maggior parte di essi pare destinataria di alcun bonus”.

Come non bastasse, secondo l’assessore, non ci sarebbero le misure adeguate per attuare il famoso cuneo fiscale, nonché l’azzeramento del costo delle imprese. Il provvedimento, approvato a fine marzo, doveva ridurre le tasse sugli stipendi di 16 milioni di lavoratori e lavoratrici.