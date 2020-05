Positano. Arrivano i primi turisti americani: sono della NATO. Gli americani giunti a Positano, in Costiera Amalfitana, sono in realtà quasi “nostrani”: provengono dalla NATO di Napoli, insieme ad altri turisti da Napoli e da Salerno.

Intanto, si è in attesa di capire se ci sarà un’effettiva riapertura dei confini per il 3 giugno. Per il momento, a Positano sono tutti chiusi, dai ristoranti alle strutture ricettive.

Il mare di Positano appare quasi caraibico, confermando sempre più la Bandiera Blu da poco riconosciuta e, proprio nella giornata di oggi, i positanesi hanno approfittato della bella giornata di sole per inaugurare la stagione estiva e cominciare i primi bagni.