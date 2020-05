Positano. Antica Sartoria non si ferma da Capri a Portofino la strategia . Giacomo Cinque “Apriamo tutti i negozi il 18, ecco come faremo”. Una realtà imprenditoriale positanese che con la creatività e il genio di Giacomo e Riccardo Ruggiti , i rapporti con l’ India, la scelta di location d’eccellenza con posti centralizzati, ha aperto punti vendita ovunque dalla Costiera amalfitana, a Positano, Amalfi, Sorrento, Capri, ma anche Venezia, Taormina, tutte location carissime.

Come farà un’attività con questi costi ad andare avanti? “Non ci siamo fermati mai – ci spiega Giacomo -, e vista la situazione dell’Italia bloccata per il lockdown per la pandemia del coronavirus Covid-19 abbiamo raggiunto un accordo con tutti i proprietari per un dimezzamento dei costi d’affitto, almeno per quest’anno” Cosa contate di fare quest’anno? “Siamo ottimisti, l’anno scorso abbiamo fatto un fatturato di 30 milioni di euro, contiamo di arrivare a farne il 30%, per mantenere le attività, contando nell’anno prossimo” Come state operando? “Stiamo in contatto continuo a distanza, già abbiamo pronti altri prodotti, e faremo anche la vendita online da giugno.” Forza e coraggio da Positanonews .