Positano. Alberghi aperti, cominciano ad arrivare i turisti. In attesa della possibilità di spostarsi tra diverse Regioni e l’Europa intera, dopo il forzato periodo di quarantena al quale l’Italia intera è stata costretta per limitare il contagio da Coronavirus, finalmente da un paio di settimane, sebbene con qualche regola e norma in più da seguire, i cittadini italiani sono liberi di spostarsi all’interno dei confini della propria regione.

In attesa che il turismo riparta appieno, alcune strutture di Positano hanno cominciato a riaprire, tra i quali l’Hotel Conca d’Oro, l’Hotel Pasitea, Villa Flavio Gioia e l’Hotel Casa Albertina, ed i primi turisti hanno cominciato ad arrivare nella perla della Costiera Amalfitana.