Positano, al via i lavori in spiaggia a Fornillo per gli stabilimenti: ecco le regole da seguire

Positano, Costiera amalfitana. Si muove qualcosa in spiaggia in vista della stagione estiva. Dopo i vari impedimenti dettati dalle norme sanitarie per il coronavirus, finalmente siamo entrati nella fase di ripresa, una fase in cui non bisogna aver paura.

I primi segnali di ripresa giungono dalla spiaggia di Fornillo, dove sono in corso i lavori per riorganizzare gli stabilimenti balneari. Dopo la rimozione dei sassi e detriti, si procederà con il posizionamento di lettini e ombrelloni nel rispetto di tutte le norme, tra cui la garanzia di 10 metri quadrati per ogni ombrellone.

Si va verso un’estate diversa rispetto agli anni precedenti, con un sistema a prenotazione e la chiusura delle spiagge libere al fine di evitare assembramenti, anche se, su quest’ultimo aspetto, si lavora tra il Comune e la Capitaneria di Porto.

Le regole per spiagge e stabilimenti balneari dal momento della riapertura: