Positano, al lavoro per la segnaletica orizzontale. Il consigliere Palumbo: “Piazza dei Mulini pronta fra 20 giorni”

Positano, Costiera amalfitana. Dall’inizio della fase due dopo l’emergenza sanitaria del coronavirus, hanno ripreso a lavorare senza sosta i cantieri nella città verticale, a partire dalla segnaletica orizzontale dopo il rifacimento del manto stradale già concluso mesi fa.

A tal proposito abbiamo intervistato il consigliere Antonio Palumbo: “Da domani ripartono i lavori al costone roccioso, in zona cimitero. Stiamo avviando man mano tutti i lavori pubblici rimasti in sospeso. Per Piazza dei Mulini siamo fiduciosi di portare a termine gli interventi entro 20 giorni. Per l’interno del paese già c’è qualche cantiere aperto da questa mattina, diciamo che in una ventina di giorni pensiamo di poter portare a termine tutti i lavori.”