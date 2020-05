Polla in lutto. E’ scomparso all’età di 75 anni il sindaco Rocco Giuliano dopo essersi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico

Polla, nel Salernitano, piange la scomparsa del sindaco Rocco Giuliano, spentosi all’età di 75 anni al Policlinico di Napoli dove era ricoverato dalla scorsa settimana ed era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Giuliano in questo periodo di emergenza Coronavirus è stato sempre in prima linea perché il comune da lui amministrato è stato uno dei cinque comuni della zona rossa della provincia di Salerno.

Il sindaco Giuliano era al suo quarto mandato e negli ultimi anni era stato anche consigliere provinciale.

Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, ha voluto ricordare la figura di Giuliano con un post pubblicato sul suo profilo Facebook: “La dipartita del sindaco Rocco Giuliano provoca un forte dolore a tutti noi. Alla sua comunità di Polla e a tutti i socialisti. Lo incontrai poco prima del lockdown per mettere a punto alcuni provvedimenti per il centro sportivo meridionale di San Rufo, voluto e realizzato tanti anni fa proprio dai socialisti del Vallo di Diano. Nei 20 anni in cui ha guidato la sua comunità da Sindaco è sempre stato un punto di riferimento per tutto il territorio. Se ne va una bella persona. Un socialista.

Il Psi si stringe al dolore della sua famiglia e della intera comunità pollese”.