Piano di Sorrento. Il vicesindaco Pasquale D’Aniello: “Grande lavoro dei Vigili Urbani, ma ora è il momento di stare ancora più attenti”

Piano di Sorrento. Positanonews ha ascoltato il vicesindaco Pasquale D’Aniello, delegato al settore della Polizia Municipale, il quale ha dichiarato: “Grande encomio ai Vigili Urbani per l’enorme lavoro svolto. Ma ora è necessario stare ancora più attenti, c’è troppa gente in strada. Finora è stato svolto un grandissimo lavoro ma questa mattina in strada c’era veramente troppa gente”. Per quanto concerne le soluzioni possibili, come ad esempio verificare le cosiddette visite ai congiunti, D’Aniello afferma che: “Questo è veramente molto difficile. Quello che sicuramente si può fare è intervenire sugli assembramenti. Ma spero che questa situazione si sia verificata solo oggi, essendo il primo giorno. Consigliamo a tutti di scaglionare le spese. Ad esempio, per chi ne avesse la possibilità, sarebbe preferibile recarsi a fare la spesa nel pomeriggio essendo il momento della giornata in cui ci sono meno persone, a differenza della mattina in cui è più facile trovare code nei pressi dei negozi e supermercati. Con la Fase 2, essendo consentita una libertà di movimento, è necessario prestare ancora più attenzione. Colgo l’occasione per complimentarmi ancora una volta con la Polizia Municipale, la Protezione Civile ed il Forum dei Giovani per il grande lavoro svolto. Ed è stato straordinario il coordinamento svolto dal sindaco Vincenzo Iaccarino”.