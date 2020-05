Piano di Sorrento, viaggio nella storia di Marina di Cassano con l’Avv. Francesco Saverio Esposito

L’Avv. Francesco Saverio Esposito ultimamente ci ha abituati in uno spettacolare viaggio nella storia della Penisola sorrentina e Piano di Sorrento. Ecco un altro prezioso pezzo del passato, riportato puntualmente dallo storico, che nella splendida Marina di Cassano ci riporta tra il 600 e l’800.

Che cosa rappresentasse per la marineria del Piano di Sorrento la Marina di Cassano tra il 600 e l’800 è facile da intuire ed affiora con estrema chiarezza da antichi atti notarili ( tratti dall’Archivio di Stato e dall’Archivio Notarile) e dalla raccolta dei documenti custoditi nella Basilica di S. Michele: il reale centro della vita economica del paese. D’altronde il primo nucleo abitato di Piano di Sorrento si era sviluppato non distante, immediatamente al di sopra del costone tufaceo nel quale è incassata Marina di Cassano , intorno agli antichi rioni di S.Giovanni ( dove nel 1326 le famiglie Cota e Maresca avevano edificato la omonima cappella gentilizia) ,Cassano e Gottola collegati attraverso un asse viario formato dai vicoletti di Gottola e S.Margherita prima con lo slargo dov’era( ed è) la chiesa di S.Michele (con l’annesso Convento di S.Maria della Misericordia ) e, poi, con il centro indicato in tutti gli atti notarili come Carotto . Nel 600 non esisteva ovviamente P.zza Cota ma uno spiazzo più ridotto ( di sicuro nella prima metà del 700’ l’area oggi occupata dal Comune e quella a lato occupata dal palazzo Maresca, edificato nel 1844, era costituita da giardini di proprietà di Don Saverio Lauro,Ufficiale di Dogana, che li aveva ereditati da sua padre Giovan Battista Lauro deceduto nel 1736 ) .

Grazie all’Avv. Francesco Saverio Esposito