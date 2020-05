Piano di Sorrento. Dopo vent’anni la ripavimentazione di via San Pietro. Dopo più di vent’anni, in via San Pietro, a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, è ripartita la ripavimentazione. A darne la testimonianza è stato il sindaco di Piano di Sorrento con un post sul suo profilo Facebook, in cui ha scritto:

Oggi stiamo ripavimentando via San Pietro dopo più vent’anni

Noi facciamo fatti non chiacchiere

E non ci fermiamo qui