Piano di Sorrento: il supermercato Tre Esse sospende le consegne della spesa a Positano

Informiamo la gentile clientela di Positano che il decreto governativo consente, da lunedì 4 maggio, lo spostamento da comune a comune. Pertanto sospendiamo anche la consegna della spesa a domicilio nell’attesa di incontrarvi presso il nostro supermercato.

E’ questo il messaggio che il supermercato Tre Esse di Piano di Sorrento ha pubblicato, con il quale sospende il servizio di spesa a domicilio a Positano, un servizio partito durante la fase principale del lockdown che ha costretto tutti gli italiani in casa.

Il supermercato Tre Esse, dunque, invita i suoi clienti positanesi a Piano di Sorrento per la spesa, non appena sarà possibile spostarsi tra i vari comuni. Di sicuro non mancherà l’enorme assortimento, oltre ad alimenti di qualità ai quali ci ha abituati uno dei principali supermercati di tutta la Penisola sorrentina, insieme al Netto di Sant’Agnello e il supermercato Pollio di Sorrento.

Non lasciarti scappare tutte le nuove offerte valide fino al 10 maggio (CLICCA QUI per il volantino).

Il Tre Esse si trova a Piano di Sorrento, Corso Italia, 377

Tel: 081 808 8875