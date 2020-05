Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino sulla riapertura Villa Fondi. Poi la riunione dei sindaci e la Bandiera Blu 2020

Penisola sorrentina, Grazie a Sara Ciocio e Lucio Esposito intervistiamo il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, che ci aggiorna sulla riapertura di Villa Fondi (QUI i dettagli)e sul recente incontro tra i sindaci della Penisola Sorrentina, oltre alla conferenza Facebook che si terrà per l’eventuale assegnazione della Bandiera Blu 2020, che sarebbe la terza per i carottesi.

“Riapre Villa Fondi ai nostri concittadini per respirare un po’ d’aria buona, di mare – dice Iaccarino -. Ringrazio lo staff tecnico e gli operai che già stanno lavorando da qualche giorno. Raccomando a tutti di usare la mascherina e distanziamento sociale. Ho sentito la dott. ssa Budetta per la riapertura del Museo George Vallet che entro fine maggio sicuramente riaprirà. Conto sul senso civico dei cittadini, anche del resto della Penisola sorrentina”.

Poi sul divieto di portare animali in Villa: “Io amo gli animali, ma in questa fase sperimentale per norme sia igienico-sanitarie che di sicurezza per bambini e anziani, ho reputato giusto il divieto portare animali presso Villa Fondi, ma lo faccio a malincuore. E’ un provvedimento temporaneo.”

Cos’è emerso dall’incontro con gli altri sindaci della Penisola? “Ieri abbiamo parlato dei servizi sociali, poi dei trasporti e della vesuviana, lunedì prossimo si parlerà di ambiente. Cerchiamo di focalizzare insieme i problemi, dando delle risposte per avere uniformità di comportamenti su tutto il territorio per aiutare salute ed economia.”

Infine sulla Bandiera Blu 2020: “Siamo stati invitati in una conferenza Facebook il prossimo giovedì. Incrociamo le dita e speriamo di avere la terza Bandiera blu. Caratterizza un vessillo importante per la nostra città, è una conquista di tutti i cittadini – conclude.”