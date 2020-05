Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino striglia i cittadini: “Così non va bene, poi non dite che la Polizia è severa”

Strigliata del sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ai propri cittadini. Questo giorno, il 4 maggio, era atteso da tanti italiani, ma ciò non deve far dimenticare la dura lotta che stiamo cercando di vincere. Lo sa bene il primo cittadino carottese che ha deciso di redarguire la popolazione:

“Così non va bene. Stamani mi sono arrivate segnalazioni di assembramenti di cittadini senza mascherina, di chi fa jogging fuori orario e di adolescenti non controllati dai genitori che camminano in gruppo per strada. Poi non ditemi che la Polizia Municipale è troppo severa. Non costringetemi a fare ordinanza restrittiva per tutelare la salute di quelli che rispettano le regole ma anche di quelli che in maniera incosciente non lo fanno”.