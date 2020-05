Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino incontra gli operatori turistici: “No alle task force, gli esperti sono gli imprenditori”

In Penisola Sorrentina non c’è intenzione di seguire il percorso scelto dai vicini della Costiera Amalfitana, nell’istituzione di una task force per gestire l’emergenza post Covid. Positanonews ha sentito il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, riguardo l’idea della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, di affidarsi ad un equipe di esperti per far ripartire l’economia in sicurezza.

Ricordiamo anche l’esperienza della Regione Campania con il governatore Vincenzo De Luca, che per quanto riguarda la ristorazione con chef Gennaro Esposito, sono state fatte delle proposte che sono state ritenute inaccettabili dagli operatori, perché non applicabili: il rischio è che i cosiddetti esperti, distanti dal territorio, rischiano di non comprendere realmente i problemi.

“Noi stiamo incontrando gli operatori, ieri abbiamo albergatori e proprietari di bed&breakfast – ha detto il sindaco Iaccarino – il comune da loro massima disponibilità anche per qualsiasi tipo di aiuto, anche per affrontare le problematiche. Sono quasi tutti pronti ad aprire, abbiamo per il momento una sola persona contagiata, già c’è un tampone negativo, speriamo quindi di riuscire ad arrivare a breva a zero positivi”.