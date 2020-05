Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino commenta la Bandiera Blu: “Simbolo di ripresa e rilancio”

Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha commentato pochissimi minuti fa il raggiungimento, per il terzo anno consecutivo, della bandiera blu.

“Cari Concittadini, per me e per tutti noi è una grande soddisfazione aver confermato per il terzo anno consecutivo la “Bandiera Blu” che eleva Piano di Sorrento e la Marina di Cassano al rango delle località d’eccellenza italiane per la qualità ambientale e del mare -ha commentato sul proprio profilo Facebook- Un percorso che abbiamo intrapreso senza pretese tre anni fa, ma che ha mobilitato energie, sollecitato entusiasmi, stimolato impegni e iniziative da parte dell’Amministrazione e degli Operatori privati per trasformare questo riconoscimento in un importante attrattore turistico-culturale per la nostra città.

Si conferma quindi un trend positivo sotto tutti i punti di vista per l’immagine di Piano di Sorrento e per l’economica locale che, nonostante le criticità dovute alla pandemia, è impegnata a rilanciarsi e a rilanciare il Paese.

Stamattina siamo stati anche protagonisti nel programma Rai “Uno Mattina” con il servizio sui matrimoni e che ci ha visti collegati dalla Villa Fondi con l’intento di trasmettere un messaggio di fiducia sul futuro che ci attende.

Questo è il nostro obiettivo come Amministrazione e a questo abbiamo dedicato, sin dal primo giorno, il nostro lavoro.

La terza Bandiera Blu deve rappresentare l’ulteriore occasione per riunire e per impegnare attorno a un grande progetto di ripresa e di rilancio socio-economico-turistico-culturale di Piano di Sorrento le tante e migliori energie della nostra comunità. Ci conto e ringrazio tutti quanti, anche in questo momento difficile, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro sostegno per vincere questa sfida e recuperare il tempo perduto.

Voglio fare gli auguri al Sindaco Andrea Buonocore e alla Città di Vico Equense che oggi hanno conseguito per la prima volta l’assegnazione della Bandiera Blu dimostrando che è in atto quel processo virtuoso che, mi auguro, presto possa coinvolgere anche le altre Amministrazioni peninsulari e trasformare così l’intera Costiera in “Bandiera Blu”.

Auguri per le riconferme anche alla Città di Massa Lubrense, Sorrento, Positano e Anacapri per restare nella nostra area costiera e insulare.