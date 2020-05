Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino avverte: “Ho visto mascherine indossate come foulard, rischio multa di 400 euro”

Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha voluto “strigliare” ancora una volta i propri concittadini. Il primo cittadino, infatti, ha voluto ricordare la maniera corretta di indossare la mascherina e ha ribadito che si rischia una multa salata.

“Voglio ricordare a tutti voi che la mascherina deve essere messa sempre e correttamente deve coprire dal mento alla radice del naso. Ho visto mascherine indossate come foulard, come bandana, come orecchino, a naso scoperto. Così non va bene. C’è una multa di 400 euro per chi contravviene al suo utilizzo Possibile che dobbiamo arrivare a questo?”.