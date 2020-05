Piano di Sorrento, screening alla casa di riposo San Michele Arcangelo

Piano di Sorrento, i segnali più importanti di ripresa sono questi, e arrivano dal sindaco Vincenzo Iaccarino, recatosi questa mattina alla Casa di riposo San Michele Arcangelo in vista dello screening effettuato su dipendenti e pazienti, mediante l’utilizzo di test rapidi. Così come in Costiera sono in corso misure preventive importanti con oltre 2100 tamponi, anche la Penisola sorrentina pensa alla prevenzione.

Ecco le parole del primo cittadino.

Oggi siamo alla Casa di Riposo San Michele Arcangelo con il dott Antonio Coppola referente AslNa3sud RSA prevenzione covid 19 per test rapido di screening anticovid su 24 dipendenti e 45 ospiti. Ringrazio la Direzione Strategica della nostra Azienda Sanitaria per l’attenzione.