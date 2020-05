Piano di Sorrento, Salvatore Mare(M5S) e il ruolo dei comuni nel postcovid.

Ambiente – Tutela del suolo – Autosufficienza energetica – Prossimità del lavoro – Km.0 dovrebbero indirizzare la politica locale, affinché si possa lavorare per un futuro ecocompatibile e di “autosufficienza territoriale”. I comuni devono tornare ad assumere un ruolo centrale per lo sviluppo della nostra nazione, quale base della costruzione della nostra società; solo se solidi possono rappresentare la struttura dell’intero sistema.

Piano di Sorrento – “Necessita avere una visione di futuro e non adagiarsi su vecchi stereotipi, modelli fallimentari che appartengono al nostro ieri recente, ma comunque passato, un trascorso che ha lasciato tracce negative di cui farne tesoro, in modo tale da non ripercorrere le stesse strade senza meta” – tale è l’indicazione proposta da Salvatore Mare, Consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle a Piano di Sorrento, circa la situazione futura che ci aspetta una volta debellata l’attuale emergenza.

“Non vorremmo mai si ripresenti una prossima crisi, di qualsiasi tipo essa sia, ma dobbiamo essere pronti, e lo saremo unicamente se comunità forti, autosostenute, che non necessitano della mancetta governativa” – a proseguito Mare in un suo intervento su Facebook – .”Solo in questo modo si potranno, alla bisogna, creare percorsi di “vera” solidarietà sinergica fra le varie componenti cittadine. Immagino una cittadina, un paese, che se proprio ha necessità di supermercati invece delle botteghe, abbiano gli scaffali pieni di prodotti locali. Occorre quindi un lavoro intenso di intelligenze che sappiano riorganizzare urbanisticamente il nostro territorio, affinché nostro sia il pane, nostra la pasta, i formaggi, le carni, il pesce, nostre le verdure e la frutta, nostri i dolci.

Di pari passo riorganizzare la rete del piccolo artigianato: penso all’abbigliamento con la ripresa delle attività sartoriali, alle scarpe fatte a mano dai nostri maestri calzolai, alla fornitura di mobili costruiti dalle nostre maestranze, e così quasi tutto ciò che è indispensabile per vivere. Insomma, ancor più che dell’acquistare italiano, comprare locale. Immagino a quanta occupazione si creerebbe se le varie dozzinali aziende quali ad esempio Ikea, luoghi non di effettivo risparmio ma di usa e getta senza programmazione e consumo di materie prime, fossero sostituite dalle nostre piccole imprese, anche e soprattutto familiari. È lampante di come in Italia, pian piano con l’adozione di cavillosi iter burocratici, si è reso impossibile continuare o fare impresa; i produttori locali sono quasi scomparsi e molti di quei pochi rimasti hanno dovuto modificare la propria attività in punti vendita di grossi gruppi industriali, magari multinazionali, o franchising.

A mio avviso” – conclude Mare – “occorre un dibattito nazionale che riporti al centro il territorio; abbiamo il dovere di cercare di costruire tutti insieme una nuova società. Non è impossibile, occorrerà tempo è vero, ma bisogna cominciare, e se questo articolo riuscirà a far diventare “alieno” qualche altro cittadino, magari qualche amministratore o politico con un minimo di lungimiranza e coraggio, potremmo cominciare a sentirci meno soli e un po’ più indipendenti dai mercati internazionali, lavorando affinché siano altri a sentirsi fuori luogo e fuori dal tempo.” – 17 maggio 2020