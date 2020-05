Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino monitora: “Cittadini attenti e commercianti motivati a ripartire”

Piano di Sorrento, in una Piazza delle Rose insolitamente movimentata, intervistiamo il sindaco Vincenzo Iaccarino, sceso in campo a monitorare la situazione. I segnali di carottesi e commercianti sono positivi e si respira aria di fiducia anche attraverso le parole del primo cittadino.

“La ripartenza è buona – dice il sindaco -, i cittadini li vedo attenti e rispettano il distanziamento. I commercianti sono tutti contenti e motivati a fare bene, rispettando le regole. La vita deve ricominciare ed anche l’economia senza dimenticare le norme le ordinanze, ci spetta un grande lavoro, ma l’importante e iniziare e lavorare.

“Per quanto riguarda bar, pizzerie e ristoranti, aspetteremo ancora. Sono d’accordo con De Luca – prosegue Iaccarino -, oggi sembra una giornata qualunque, vediamo cosa succede prima di riaprire a tutti. Se tutto va bene anche nelle altre regioni d’Italia e nelle altre nazioni, come ci auguriamo, diventerà tutto più semplice.”

Poi sulla riunione dei sindaci della Penisola sorrentina: “Oggi parleremo dell’ambiente e della mobilità in base al decreto del governo per quanto riguarda le azioni che possiamo fare per aiutare sia cittadini che imprenditori.”

“Stiamo valutando la proposta di Umberto De Gregorio (EAV) ed oggi parleremo anche della circumvesuviana e il problema dell’accesso alle spiagge – conclude.”