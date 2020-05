Piano di Sorrento riparte. L’invito del Presidente dell’Ascom-Confcommercio Gianluca Di Carmine a spendere nei negozi della città

Piano di Sorrento riapre le sue attività commerciali. Ed arriva il messaggio del Presidente dell’Ascom-Confcommercio Gianluca Di Carmine, diffuso attraverso la sua pagina Facebook: “Siamo pronti! Come sempre! Finalmente i commercianti di Piano di Sorrento possono riaccendere i motori e ripartire. In bocca al lupo ad ognuno di noi!

Abbiamo vissuto settimane difficili, dobbiamo ancora combattere per tornare alla normalità, con impegno, responsabilità, spirito di sacrificio e la consueta disponibilità ad offrire il miglior servizio ai nostri clienti. Ma voglio essere fiducioso, mentre continua il dialogo con le istituzioni e le parti sociali che possono e devono aiutarci a riprendere in mano le redini.

A tutti i cittadini un ultimo pensiero: siamo qui per voi, oggi più che mai spendere nel negozio sotto casa significa salvare intere famiglie e l’intero territorio, confidiamo anche nella vostra collaborazione!

Auguri e buon lavoro, finalmente, a tutti!