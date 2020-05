Piano di Sorrento. Il ringraziamento del personale di una Pizzeria al Comando della Polizia Municipale in questo momento di emergenza

Piano di Sorrento. Il comandante della Polizia Municipale Michele Galano, in un post sul suo profilo facebook, ha voluto condividere un messaggio di speranza per questa Fase 2: «Facciamo del bene ai buoni perché essi lo meritano ed ai cattivi per far loro conoscere il bene, per toccare, intenerire il loro cuore! (Juliette Colbert) In questo momento insolito, difficile e dove è tutto nuovo, ci siamo trovati a dover assolvere ad un compito non semplice: garantire la sicurezza e la salute di tutti, senza dimenticare l’aspetto umano di questa emergenza che stiamo vivendo.

Nell’assolvere a questo compito abbiamo impiegato e sacrificato una parte di noi, mettendoci in prima linea insieme a tanti altri nonostante la paura di questo nemico inesorabile ed invisibile.

Iniziamo questa fase 2 con un messaggio di speranza, offertoci dal lavoro della Pizzeria da Zì Pepp: abbiamo bisogno di ripartire in sicurezza, con l’orgoglio e la serietà che abbiamo dimostrato di avere nella prima fase. La rinascita ha bisogno di regole e rispetto, ma noi siamo pronti ad esservi vicini, sempre».

Ecco il testo del messaggio inviato dalla Pizzeria Da Zì Pepp al Comando della Polizia Municipale di Piano di Sorrento: «A voi che nonostante la paura del contagio siete lì, a voi che nonostante la stanchezza continuate a lavorare, a voi che insieme alle altre forze dell’ordine, agli uomini della Protezione Civile, ai medici e agli infermieri siete stati e siete il pilastro portante di un paese intero va il rispetto e la gratitudine di tutti, perché in questa “Guerra” che abbiamo combattuto, siete stati voi i nostri eroi! Grazie per averci tenuto al sicuro, grazie per quello che avete fatto e che continuate a fare tutti i giorni. Siete i nostri Angeli! Questo gesto è il nostro modo per dirvi quanto vi siamo grati, a nome di tutti noi e dell’Italia intera. Grazie. P.S.: Hanno provato a seppellirci… ma non sapevano che eravamo semi!»