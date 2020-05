Piano di Sorrento. Riapre la piscina dei Nuotatori del Golfo! Auguri da Positanonews

Piano di Sorrento. Riapre la piscina dei Nuotatori del Golfo! Finalmente riapre nel verde del Camping dei Pini la nostra amata piscina… L’ambiente è stato sanificato, si entra con la mascherina e copri scarpe fino a bordo piscina , come da regole nazionali, e poi, finalmente, si nuota in totale e completa sicurezza …

Auguri di cuore da Positanonews

NUOTATORI DEL GOLFO – VDG

RIPARTE!!!

DA LUNEDÌ 25 MAGGIO FINALMENTE TUTTI GLI ISCRITTI POTRANNO TORNARE A NUOTARE.

“CI STIAMO IMPEGNANDO PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI NOSTRI UTENTI E DEL NOSTRO STAFF. GARANTIREMO IL DISTANZIAMENTO SOCIALE CON APPOSITE INDICAZIONI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA E ATTIVANDO UN SERVIZIO DI PRENOTAZIONE. COSTANTEMENTE AGGIORNATI ED IN CONTATTO CON LE FEDERAZIONI SPORTIVE ABBIAMO EFFETTUATO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE UNA RIPRESA DELLO SPORT IN SICUREZZA”.

L’ISOLAMENTO FORZATO HA MESSO TUTTI A DURA PROVA, TUTTI NOI ABBIAMO ACCUMULATO STRESS, ANSIA E PREOCCUPAZIONI MA ORA È IL MOMENTO DI RIPARTIRE, INIZIARE A REAGIRE PER LASCIARCI ALLE SPALLE QUESTO MOMENTO DIFFICILE. CI ASPETTANO MESI NON SEMPLICI MA È DIMOSTRATO CHE LO SPORT AIUTA TANTO, LO SPORT È ESTREMAMENTE POSITIVO SIA PER IL CORPO CHE PER LA MENTE, AIUTA L’UMORE, RIDUCE LO STRESS, L’ANSIA E LIBERA LA MENTE, PROPRIO QUELLO DI CUI ABBIAMO BISOGNO ORA.

SIAMO PRONTI PER RIPRENDERCI LA NOSTRA VITA.

NUOTATORI DEL GOLFO – VDG SARÀ LA VOSTRA CASA IN ARMONIA E SICUREZZA.

IL PRESIDENTE

ESTER VISCARDI

TELEFONO O81 5342128