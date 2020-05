Piano di Sorrento, apre anche il Bar Nuccio: Zazà pronto a ripartire per la fase 2

Piano di Sorrento, riapre anche il bar Zazà. Dopo la chiusura dello scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus, ora è tutto pronto per ripartire. Il noto bar di Piano, ritorna alla famiglia Astarita, esattamente nelle mani di Francesco Zazà.

Il bar era entrato nella gestione della famiglia nel lontano 1969, esattamente 50 anni fa. Poi lo hanno lasciato circa una quindicina di anni fa. La famiglia Astarita è conosciuta in Penisola Sorrentina e in Costiera amalfitana, dal versante di Amalfi aprirono anche un punto vendita a Positano, apprezzata da tutti per la loro capacità, onestà , dovuta da sani principi di lavoratori instancabili .

Dopo mezzo secolo ritornano a riaprire questo bar che , per tradizione, manterrà il nome di “Nuccio”, le emozioni erano tante da non poterle descrivere, e a noi , che li conosciamo da tempo, non può non far piacere.

