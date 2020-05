Piano di Sorrento riaccende i motori. Il messaggio di vicinanza del sindaco Vincenzo Iaccarino

Piano di Sorrento riparte. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, attraverso un post sulla sua pagina facebook, va sentire la sua vicinanza a cittadini e commercianti: “Da oggi la nostra Città ha riacceso i motori. Si sono riavviate quelle attività che hanno subìto il lungo black-out imposto dal lockdown pandemico. Ancora qualche giorno ed entro giovedì prossimo sarà la volta anche di coloro che hanno dovuto pazientare affinché si definisse meglio il contesto socio-sanitario nel quale muoversi.

Voglio ringraziare tutti coloro, aziende e dipendenti, che in questo periodo non hanno mai smesso di lavorare garantendo a tutta la comunità la disponibilità di beni primari. Hanno fatto un grande lavoro nel rispetto delle regole: parlano i risultati.

Questa giornata assume però un significato particolare per noi perché registriamo l’avvio di una nuova attività di impresa, quella di Alessandro Pollio, che da oggi apre i battenti del suo esercizio inviando così un segnale di fiducia.

Inoltre oggi ha riaperto la Gioielleria Iaccarino del buon Geppino e del figlio Mario che hanno realizzato un restyling a conferma di come un’antica famiglia di operatori commerciali abbia testimoniato la voglia di restare protagonisti, di modernizzarsi, di essere ancora di più un attrattore significativo per l’immagine e per l’economia locale.

Ecco perchè #ripartiamoinsieme, tutti insieme, per una Piano di Sorrento sempre più bella, più accogliente, più a misura d’uomo e quindi in grado di esprimere il senso della comunità! Come Amministrazione Comunale abbiamo da subito avviato un costante e proficuo confronto con tutte le categorie produttive e l’Ascom individuando le linee di sostegno che il Comune ha la possibilità di adottare sul piano locale per supportare la ripresa e che stiamo definendo. Non ultimo abbiamo adottato una delibera con la quale abbiamo sottoscritto un accordo con un importante Ente del terzo settore, Finetica Onlus, che opera a sostegno di persone e imprese per prevenire il fenomeno dell’usura. Insomma ce la stiamo mettendo tutta cercando di non trascurare nulla e nessuno!”