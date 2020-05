Piano di Sorrento, Protezione Civile sempre attiva. Il sindaco Iaccarino: “Il 18 maggio è alle porte”

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino si proietta già verso il futuro ed il 18 maggio, data in cui potrebbero arrivare importanti novità dal Governo in vista di una “fase 2.1”. Con l’avvio della fase 2 sono molte le attività che stanno riprendendo in Italia, sebbene in modo graduale e con tutte le misure di sicurezza e sanificazione necessarie per evitare il rischio di assembramenti e di possibili contagi.

“La nostra città oggi non ha bisogno di supereroi o di chi non ha rispetto delle Isituzioni ma di UNITÀ – scrive il sindaco Iaccarino su Facebook -. Ognuno di Noi deve fare la sua parte. Il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo corretto della mascherina non solo è obbligatorio ed è necessario per il contenimento della diffusione del virus e quindi per la salute di tutti noi ma è indispensabile per il futuro economico della nostra comunità per dare a tutti la possibilità di continuare dignitosamente a lavorare.

Il 18 maggio è alle porte

TUTTI DOVONO POTER RIPARTIRE

RESPONSABILITÀ E SENSO CIVICO”