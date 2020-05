Ospite anche il professor Antonio Russo, dell’Istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento, al nostro Tg di ieri sera. Il docente di navigazione è ormai da quarant’anni allo storico istituto di Piano. A lui abbiamo voluto chiedere come abbiano preso, docenti e alunni, le disposizioni in materia di esami di stato.

“Siamo abituati alle modifiche e continuamente ci dobbiamo aggiornare. L’esperienza online è stata un po’ traumatica, ma è stata anche occasione di arricchimenti da parte nostra e degli allievi. L’insegnamento a distanza pone una serie di problemi, in primis quello del contatto, il vedersi, guardarsi da vicino è sempre importante. Ci sono allievi che non si sono mai fatti vedere in webcam e spesso con microfono spento, per noi è stato difficile.

La maturità non verrà regalata, la ministra è stata chiara. Ma purtroppo è stato lanciato un messaggio che la cosa era più facile, come il discorso dell’ammettere tutti. Ci vogliono alle volte le punizioni, se regali non ottieni molto. Il regalo dev’essere dosato, perché spesso viene preso come apertura totale. I ragazzi, l’altro giorno, per esempio, mi chiedevano quale argomento portare, non hanno capito che devono portare tutto il programma”.