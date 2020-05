Piano di Sorrento. Michele Gargiulo, priore dell’Arciconfraternita “Morte e Orazione”, ci spiega in un video il grande valore di questa periodo di pandemia ringraziando quanti hanno reso possibile che il “Bronzo non Risuonasse ed il Cembalo non Tintinnasse”, sottolineando il valore della Carità che in questo particolare momento storico ha fatto sì che tante persone potessero essere aiutate grazie alla generosità di coloro che hanno sostenuto chi, non avendo la possibilità di lavorare, ha fatto fatica ad arrivare a fine mese. Un aiuto prezioso fatto con discrezione e rispetto della dignità di ogni singola persona. Ma ascoltiamo le parole del priore.