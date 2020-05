Piano di Sorrento. Primo evento pubblico post quarantena. Esperimento riuscito

In occasione della festa di Santa Rita, il Gruppo di Ciro Ferrigno, ha sottolineato con un recital di letture e musiche, l’evento del trapasso della santa. La manifestazione si è svolta nel Chiostro del Monastero delle Agostiniane in via San Michele. Con sedie ben distanziate secondo protocollo , entrata ed uscita differenziate, uso di mascherine e guanti, circa 45 persone hanno assistito allo spettacolo religioso. Presenti per la trasmissione in diretta sui canali social, sia Positanonews con Sara Ciocio che Michele De Angelis.

La presenza dell’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Carmela dott.ssa Cilento , con il suo emozionato saluto,ha conferito all’intero programma una sorta di augurio di prosieguo, per rispetto , dignità e senso civico dei partecipanti. Le letture si sono succedute , alternandosi Giulia, Teresa, Virginia, Annamaria, Lina, Ignazio, intercalate dalle melodie di Alfonso Maria Delli Franci con voce di Annabella Severi. Le suore Melania , Paola, Gabriella, con la madre superiora Angela, hanno omaggiato i partecipanti, oltre all’accesso contingentato nella Chiesa con Santa Rita, di rose e un dolcino confezionato.