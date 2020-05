Piano di Sorrento, pizzeria “Artigiani Scotto”: arriva il nuovo contenitore che conserva il vero sapore della pizza!

La pizzeria “Artigiani Scotto” di Piano di Sorrento è sempre alla ricerca di novità per soddisfare i propri clienti. Non solo da un punta di vista prettamente culinario, ma anche da un punto di vista pratico. In queste settimane l’asporto è stato fondamentale per diverse pizzerie.

Ma come si sa, uno dei problemi principali è quello di mantenere il calore della pizza, per far sì che mantenga le sue proprietà fondamentali. Artigiani Scotto si è attivata con un nuovo contenitore, con interno rivestito in pet metallizzato. Questa particolare confezione risalta la qualità della pizza, e soprattutto mantiene il calore molto più a lungo, cosa fondamentale per le consegne a domicilio. Senza considerare che è ideale da un punto di vista igienico.

La foto che vedete è quella di una meravigliosa “due pomodori” che è fritta e poi ripassata al forno a legna. Una vera prelibatezza, per il locale che sorge a Piazza Mercato il quale era stato letteralmente preso d’assalto dai clienti negli scorsi mesi, con grande felicità da parte nostra. Si tratta di un prodotto di altissima qualità, con un impasto che può vantare materie prime di livello e una lievitazione a regola d’arte.